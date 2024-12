KSC verlängert mit U21-Nationalspieler Beifus

U21-Nationalspieler Marcel Beifus bleibt dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC erhalten. Der Vertrag des 22-Jährigen habe sich automatisch verlängert, teilte der KSC am Montag mit. "Grund dafür ist eine vertraglich vereinbarte Klausel, die mit einer bestimmten Anzahl an Einsätzen in Kraft getreten ist", hieß es. Über die neue Laufzeit wurden keine Angaben gemacht.

"Marcel hat sich in den letzten Monaten hervorragend entwickelt und ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft", sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis in Karlsruhe. Der Verein sehe "noch erhebliches Potenzial" in dem Innenverteidiger.

Beifus war im Sommer 2023 zu den Badenern gewechselt und ist inzwischen eine wichtige Stütze. In der aktuellen Saison stand er in 19 von 20 Pflichtspielen in der Startelf. Sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft feierte er im September.