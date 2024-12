Magdeburg holt Arbeitssieg in Münster

Der 1. FC Magdeburg hat den nächsten Sieg bei einem Abstiegskandidaten erkämpft und hält damit den Anschluss an die Spitze der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann am Samstagabend bei Preußen Münster 2:1 (1:1), als Fünfter hat Magdeburg nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer SC Paderborn. Münster ist weiterhin Vorletzter.

Baris Atik (12.) und Marcus Mathisen (54.) trafen für Magdeburg, Joshua Mees (38.) hatte zwischendurch ausgeglichen. Vor zwei Wochen hatte der FCM bereits knapp bei Schlusslicht Jahn Regensburg gewonnen (1:0), geht derzeit aber durch eine schwierige Phase: In Regensburg und nun in Münster gelangen die einzigen beiden Siege in den vergangenen acht Spielen.

Auf tiefem Boden tat sich Magdeburg auch in Münster schwer, musste gegen kampfstarke Gastgeber aber auch hart arbeiten. Das Unentschieden zur Halbzeit war leistungsgerecht, auch nach der erneuten Führung durch Mathisen blieb Münster im Spiel und kam zu guten Torchancen.