Mhamdi und Mustapha verlassen Fürth

Der Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat zwei Spielerabgänge vermeldet. Wie die Mittelfranken bekannt gaben, werden sowohl Rechtsverteidiger Oualid Mhamdi als auch Mittelstürmer Marlon Mustapha zukünftig nicht mehr für das Kleeblatt auflaufen.

Mhamdi schließt sich dem Drittligisten SC Verl an. "Wir waren schon länger in Gesprächen mit Oualid, weil natürlich klar ist, dass er in seinem Alter Spielpraxis braucht, um sich weiterzuentwickeln", sagte Sportdirektor Stephan Fürstner.

Offensivspieler Mustapha war seit Saisonbeginn vom Serie-A-Klub Como Calcio an den Ronhof ausgeliehen. Das eigentlich bis zum Saisonende dauernde Engagement bei den Fürthern wird nun vorzeitig abgebrochen. "Die Leihe ist sicherlich nicht so verlaufen, wie es sich alle beteiligten Seiten vorgestellt haben. Deshalb waren wir uns einig, dass eine vorzeitige Beendigung für alle eine gute Lösung darstellt und Marlon sich neu orientieren kann", sagte Fürstner.