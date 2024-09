Nürnberg-Trainer Klose verliert gegen Vorgänger Fiel

Anzeige

Trainer Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg haben in der 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Hertha BSC und Kloses Vorgänger Cristian Fiel verloren zu harmlose Franken am Samstag 0:2 (0:1). Nach dem 2:1 in der Vorwoche beim Aufsteiger SSV Ulm kassierte der Club die dritte Niederlage im sechsten Saisonspiel.

Herthas Derry Scherhant (37.) und Palko Dardai (90.) brachten Nürnberg die Pleite bei. Die verletzungsgeplagten Berliner betrieben durch den Auswärtssieg Wiedergutmachung für das 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Mit zehn Punkten liegt Fiel, der von 2021 bis 2024 in verschiedenen Funktionen in Nürnberg tätig gewesen war, im Soll.

Nicht einmal eine Minute war gespielt, als der FCN beinahe jubelte. Lukas Schleimer köpfte an die Latte, doch schon bald kam Hertha immer stärker auf. Einen Versuch von Scherhant parierte Club-Keeper Jan Reichert stark, den Nachschuss jagte Deyovaisio Zeefuik (36.) drüber. Wenig später setzte Ibrahim Maza Scherhant mit einem Traumpass in Szene, ehe jener den Ball vorbei an Reichert ins Tor legte. Kurz vor der Pause rettete der Schlussmann gegen Michael Cuisance (42.) in höchster Not.

Auch nach der Halbzeit kam von den Nürnbergern zunächst offensiv zu wenig. Wenn eine Mannschaft in dieser Phase gefährlich wurde, dann die Hertha. Nach einem ansehnlichen Spielzug klärte Nürnbergs Abwehrchef Robin Knoche (55.) in brenzliger Situation gegen den eingewechselten Jon Dagur Thorsteinsson. Rund zwanzig Minuten später scheiterte Cuisance (76.) aus der Ferne am Querbalken, ehe Nürnbergs Florian Pick (78.) aus kürzester Distanz verzog und die Chance auf den Ausgleich vergab.