Paderborn bleibt oben dabei

Der SC Paderborn bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin ungeschlagen und ist vorerst in die Aufstiegszone geklettert. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gewann am Freitag gegen Schlusslicht Jahn Regensburg mit 3:0 (1:0), zum Auftakt des 8. Spieltags belegt Paderborn damit den zweiten Platz hinter Fortuna Düsseldorf. Der 1. FC Magdeburg und Hannover 96 könnten im Laufe des Wochenendes wieder vorbeiziehen.