Polzin lobt "Geschlossenheit" beim HSV, Struber hadert

Merlin Polzin sieht sein Team vom Hamburger SV nach dem vorläufigen Sprung an die Zweitliga-Spitze auf einem guten Kurs. "Diese Geschlossenheit, die uns auszeichnen soll, haben wir heute gesehen", sagte Polzin nach dem 1:0 (0:0)-Sieg im Topspiel gegen den 1. FC Köln: "Wir haben viel am Spiel gegen den Ball gearbeitet. Da konnte man von Anfang an sehen, dass unsere Mannschaft viel davon umsetzt."

Der HSV gewann am Samstagabend durch einen Treffer von Ransford Königsdörffer per Nachschuss nach einem Foulelfmeter (78.) eine lange Zeit zähe Partie, in der die Gastgeber ein Chancenplus hatten. Köln rutschte vor den Sonntagsspielen der zweiten Liga auf den zweiten Rang ab.

FC-Trainer Gerhard Struber haderte nicht allein mit dem Ergebnis, auch mit dem Auftritt seiner Mannschaft war er nicht zufrieden. "Über weite Strecken eine sehr überschaubare Leistung", sagte der Österreicher, der die nötige Intensität und Aggressivität vermisste: "Summa summarum ein Auftritt, der uns nicht happy macht und der uns zeigt, dass wir einen weiten Weg haben."