So verfolgt ihr das Rückspiel live im Free-TV in Sat.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Es ist Crunchtime im Kampf um das letzte Zweitliga-Ticket für die Saison 2025/26! Im Rückspiel der Relegation kämpfen der 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig um Aufstieg bzw. Klassenerhalt.

Das Hinspiel am Freitagabend ging verdient mit 2:0 an Braunschweig, damit steht den Saarbrückern in Niedersachsen eine Mammutaufgabe bevor.

Ein starker Lino Tempelmann besorgte dem BTSV in der 49. Minute das 1:0. Nach gut einer Stunde erhöhte Marvin Rittmüller auf 2:0. Eine gute Ausfgangslage für die Braunschweiger, doch entschieden ist noch lange nichts.