Schalke beginnt mit Verkauf der Stadionanteile

Der hochverschuldete Fußball-Zweitligist Schalke 04 beginnt mit der Ausgabe der Stadionanteile. Am 22. Januar ist der Zeichnungsstart für die neue Fördergenossenschaft, mit der der abgestürzte Traditionsklub seine enormen finanziellen Probleme lösen will. Vereinsmitglieder sowie Unternehmen können Anteile der Auf Schalke eG erwerben, zunächst werden 190.400 herausgegeben, teilten die Königsblauen am Donnerstag mit.