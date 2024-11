Schalke: Mulder übernimmt den Posten des Sportdirektors

Der ehemalige "Eurofighter" Youri Mulder übernimmt interimsweise den Posten des Sportdirektors bei Fußball-Zweitligist Schalke 04. Der Niederländer tritt damit die Nachfolge des im September freigestellten Marc Wilmots an und lässt sein Amt im Aufsichtsrat der Gelsenkirchener ruhen. Dies teilten die Schalker am Dienstag mit. Offiziell beginnen wird der 55-Jährige in der anstehenden Länderspielpause.