Schalke: Wasinski wechselt nach Belgien

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat seinen Defensivspieler Martin Wasinski bis zum Ende der Saison an den KRC Genk nach Belgien verliehen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, soll der 20-Jährige bei Jong Genk, der Zweitvertretung des Klubs in der zweiten belgischen Liga, Spielerfahrung sammeln.