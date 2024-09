Schallenberg: "Da kann jeder Trainer der Welt kommen"

Die Entlassung von Trainer Karel Geraerts beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ist Ron Schallenberg zufolge allein der Mannschaft zuzuschreiben. "Was in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt passiert ist, konnte kein Trainer verhindern. Das war kollektives Versagen der elf Spieler auf dem Platz", sagte der Mittelfeldspieler am Dienstag nach der Vormittagseinheit unter Interimstrainer Jakob Fimpel.