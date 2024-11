Sieg im Spitzenspiel: Paderborn bleibt Tabellenführer

Zweitliga-Tabellenführer SC Paderborn hat Platz eins im Fußball-Unterhaus erfolgreich verteidigt und den Angriff des aufmüpfigen Fußballzwergs SV Elversberg abgewehrt. Durch ein 3:1 (1:1) im Spitzenspiel an der Kaiserlinde verhinderte das Team von Lukas Kwasniok den erstmaligen Sprung an die Spitze für die SVE. Platz eins kann den Ostwestfalen vorerst kein Verfolger mehr entreißen, mit 27 Zählern liegt der SCP vor dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 (je 23).

Muhammed Damar (27.) erzielte die Führung der lange harmlosen Gastgeber, Laurin Curda (45.+3), Koen Kostons (63.) und Calvin Brackelmann (80.) verwandelten die drohende zweite Saisonniederlage ihrer Mannschaft noch in einen Sieg. Die Paderborner blieben in den letzten fünf Ligaspielen unbesiegt, die SVE kassierte die zweite Niederlage in den letzten acht Spielen.

"Die erste Halbzeit war gut, nur nicht torgefährlich genug", resümierte Kwasniok bei Sky: "Es ist hier nicht einfach, insbesondere, wenn du so ein Eiertor bekommst. Ich will die Jungs nicht in den Himmel loben, aber es war über 90 Minuten die beste Saisonleistung."

Der Tabellenführer begann motiviert und übte vor 8922 Zuschauern in Spiesen-Elversberg viel Druck aus, einzig die Präzision fehlte. Wie etwa beim Kopfball von Ilyas Ansah, der knapp vorbei ging (19.). Die SVE stellte den Spielverlauf mit dem Führungstreffer auf den Kopf, der abgefälschte Schuss von Damar war der zweite Torschuss der Hausherren. Mit dem Ausgleich Sekunden vor dem Pausenpfiff setzte Curda allerdings einen Wirkungstreffer.

Nach dem Seitenwechsel behielt Paderborn die Oberhand, spielte aber in der Offensive ungenau. Eine schöne Kombination reichte aus: Filip Bilbija legte auf Kostons ab, der seine Mannschaft in Führung schoss. Brackelmann entschied mit seinem Abstauber das Spiel.