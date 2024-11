Später Siegtreffer: Paderborn erobert Tabellenspitze

Der SC Paderborn hat dank eines Last-Minute-Treffers zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Ostwestfalen setzten sich am Freitagabend in einem ansehnlichen Duell mit dem 1. FC Nürnberg mit 3:2 (1:1) durch. Die Gäste von Trainer Miroslav Klose verpassten den Sprung auf Rang zwei.