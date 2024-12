Torjäger Lemperle verlässt den FC im Sommer

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss künftig ohne seinen Topstürmer Tim Lemperle auskommen. Der Torjäger wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Klub ablösefrei verlassen, bestätigte FC-Geschäftsführer Christian Keller am Freitag. "Es ist richtig, dass Tim mir und Thomas Kessler (Sportlicher Leiter der Lizenzspielerabteilung, d. Red.) mitgeteilt hat, dass er eine neue Herausforderung zur nächsten Saison annehmen wird", sagte Keller: "So lange aber will er mit vollem Herzblut für den FC auflaufen."