Verletzung in der Nations League: Musliu fehlt Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn muss vorerst ohne Innenverteidiger Visar Musliu auskommen. Wie der Tabellendritte am Mittwoch mitteilte, hat sich der 29-jährige Nordmazedonier im Rahmen des Nations-League-Spiels gegen Lettland "eine Absplitterung des Mittelfuß-Knochens zugezogen". Wann Musliu wieder einsatzfähig ist, gab der Verein nicht bekannt.

Bislang absolvierte er in dieser Saison vier von acht Ligaspielen und stand dabei zweimal in der Startelf. Am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) müssen die in dieser Saison noch ungeschlagenen Paderborner im Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern ran.