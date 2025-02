Schalke 04 - 1. FC Magdeburg: Viererpacker Kaars führt FCM auf Platz zwei

Dank Torjäger Martijn Kaars setzt Magdeburg im Aufstiegsrennen ein Ausrufezeichen. Für Schalke ist die Heimniederlage ein bitterer Dämpfer.

Angeführt vom überragenden Viererpacker Martijn Kaars hat der 1. FC Magdeburg seine Auswärtsserie fortgesetzt und ein dickes Ausrufezeichen im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg gesetzt.

Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann am Samstagabend vor allem dank des niederländischen Torjägers 5:2 (2:0) bei Schalke 04, für den FCM war es der bereits fünfte Sieg in Serie in der Fremde.

Mit 35 Punkten liegen die Magdeburger nun auf Tabellenplatz zwei, zu Spitzenreiter 1. FC Köln fehlen lediglich zwei Zähler.

Gefeierter Mann des Abends war Kaars, der mit seinen Treffern (29., 45.+2, 56., 74.) auch die Spitzenposition in der Torjägerliste übernahm.