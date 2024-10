Wegen Totensonntag: Zweitligaspiel wird verlegt

Kein Fußball am Totensonntag: Das ursprünglich für 24. November geplante Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und Darmstadt 98 muss wegen der niedersächsischen Feiertagsgesetzgebung verlegt werden. In Abstimmung mit beiden Klubs und dem Medienpartner Sky wird die Partie nun am Samstag, 23. November, um 13.00 Uhr stattfinden.