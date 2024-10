Eine Person im brennenden Bus kam zudem ums Leben, wie "O Globo" nach Informationen aus Polizeikreisen berichtete. Dieser getötete Cruzeiro-Fan soll Verbrennungen an 70 Prozent seines Körpers erlitten haben. Insgesamt sollen rund 150 Ultras an den Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein.

Dabei setzten Mitglieder der Mancha Verde einen Bus ihrer Kontrahenten offensichtlich in Brand, wie Fotos und Videos in den sozialen Medien belegen. Zudem wurden bei andere Bussen die Fensterscheiben eingeschlagen.

Laut Medienberichten kam es am Rande von Sao Paulo auf einer Autobahn zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen den Ultras Mancha Verde von Palmeiras Sao Paulo und jenen von der Mafia Azul, der Ultra-Gruppierung von Cruzeiro Belo Horizonte.

"Cruzeiro bedauert zutiefst eine weitere Episode von Gewalt zwischen Fans, dieses Mal in den frühen Morgenstunden auf der Autobahn Fernao Dias, die zum Tod eines Cruzeiro-Fans und mehreren Verletzungen führte", hieß es in einem Statement on Cruzeiro, "im Fußball, einem Sport, der Leidenschaften und Massen vereint, ist kein Platz mehr für Gewalt. Wir müssen diesen kriminellen Handlungen ein Ende setzen".

Der aktuelle Vorfall zwischen Ultras dieser beiden Klubs ist nicht der erste in der jüngeren Vergangenheit. Bereits 2022 kam es zu schweren Zusammenstößen von Fans der Vereine Palmeiras und Cruzeiro. Damals wurden zehn Fans von Palmeiras verletzt, sogar Schusswaffen wurden von den Ultras damals eingesetzt.