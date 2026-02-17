- Anzeige -
- Anzeige -
BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1 AUF JOYN UND RAN.DEll

Robin Gosens über die Schattenseiten des Fußballs: "Gefragt, ob es nicht besser wäre aufzuhören"

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 14:25 Uhr
  • SID

Robin Gosens macht deutlich, dass das Dasein als Fußballer nicht immer nur ein Traumjob ist. Gerade in seiner Jugend hatte der Linksfuß häufiger mit dem Leistungsdruck zu kämpfen.

Der 24-malige Nationalspieler Robin Gosens wäre fast gar kein Fußball-Profi geworden. So habe der mittlerweile 31-Jährige bereits als Kind Momente erlebt, "in denen Fußball nicht nur Spaß bedeutete", sagte Gosens in einem von seinem Klub AC Florenz veröffentlichten Interview.

In diesem berichtete er von Phasen, in denen er sich gefragt habe, "ob es nicht besser wäre aufzuhören." Der Linksverteidiger habe ständig das Gefühl gehabt, "etwas beweisen zu müssen und keine Fehler machen zu dürfen".

- Anzeige -
- Anzeige -

Gosens wird zum Karriere-Spätstarter

Gosens spielte einst noch bis in die A-Jugend bei einem Amateurverein, ehe er vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim entdeckt wurde. Angesichts seines zunächst unsicheren Karrierewegs im Fußball habe er gewusst, dass er sich "eine Alternative aufbauen" muss.

Doch aus seinem Plan B, zur Polizei zu gehen, wurde nichts. Im vergleichsweise späten Alter von 24 Jahren gelang Gosens der Durchbruch bei Atalanta Bergamo.

- Anzeige -
- Anzeige -

Gosens mit schweren Stand in Florenz

Zuletzt durchlief der ehemalige Profi von Union Berlin allerdings eine schwierige Phase bei der Fiorentina. In den vergangenen beiden Spielen des Drittletzten der Serie A saß er nur auf der Bank. Die nächste Chance auf Einsatzzeit bietet das Play-off-Spiel in der Conference League bei der polnischen Mannschaft Jagiellonia Białystok am Donnerstag (21 Uhr/DAZN).

Abseits des Platzes fiel Gosens, der Psychologie studiert hat, bereits mehrfach mit offenen Worten auf. Er ist zudem Gastgeber eines Podcasts, in dem er mit Gästen über mentale Gesundheit spricht.

Alles zum Fußball
Fußball Männer Saison 2025 2026 1. Fußball-Bundesliga 22. Spieltag Hamburger SV vs. 1. FC Union Berlin 14.02.2026 HSV feiert den Sieg mit den Fans, v.l. Nicolas Capaldo ( 24, HSV), Robert Glatzel (...
News

HSV: Sondertrikot bringt Online-Shop zum Einsturz

  • 17.02.2026
  • 14:33 Uhr
Mesut Özil (l.): WM-Held von 2014
News

"Zu Gast bei Freunden": ZDF zeigt Özil-Doku

  • 17.02.2026
  • 14:15 Uhr
Bleibt positiv: DFB-Sportdirektorin Nia Künzer
News

Frauen-Bundesliga: Künzer baut auf Professionalisierung

  • 17.02.2026
  • 14:12 Uhr
Bayerns Ehrenpräsident Uli HoeneßUpdate
News

"Nicht mehr gefallen lassen!" Hoeneß rechnet mit Beratern ab

  • 17.02.2026
  • 13:32 Uhr
Federico La Penna stellt Pierre Kalulu vom Platz
News

Schiri erhält Morddrohungen: Staatsanwalt ermittelt

  • 17.02.2026
  • 13:25 Uhr
Wieder dabei: Lea Schüller (l.) und Carlotta Wamser
News

WM-Quali: DFB-Frauen mit Wamser, Schüller und Kleinherne

  • 17.02.2026
  • 12:35 Uhr
Foto : Jubel nach dem Schlußpfiff bei den Spielern aus München; hier Leon Goretzka und rechts ... Jamal Musiala (FCB) Fussball 1. Bundesliga , 22. Spieltag am Sa. 14.02.2026 Werder Bremen - FC Baye...
News

Kommentar: Der Fußball wäre besser, wären alle so wie Goretzka

  • 17.02.2026
  • 11:50 Uhr
imago images 1072416668Update

Trotz doppelter Absage: Zieht es El Mala auf die Insel?

  • Galerie
  • 17.02.2026
  • 11:33 Uhr
imago images 1072751191
News

Presse entsetzt: "Die dunkelsten Tage in der Barca-Geschichte"

  • 17.02.2026
  • 10:38 Uhr
Qatar TotalEnergies Open 2026 - Singles Final DOHA, QATAR FEBRUARY 14: FIFA President Gianni Infantino (L) and Qatar Tennis Federation President and Paris Saint-Germain chairman Nasser Al-Khelaifi ...
News

FIFA-Boss Infantino nimmt neue Staatsbürgerschaft an

  • 17.02.2026
  • 10:21 Uhr