Robin Gosens macht deutlich, dass das Dasein als Fußballer nicht immer nur ein Traumjob ist. Gerade in seiner Jugend hatte der Linksfuß häufiger mit dem Leistungsdruck zu kämpfen. Der 24-malige Nationalspieler Robin Gosens wäre fast gar kein Fußball-Profi geworden. So habe der mittlerweile 31-Jährige bereits als Kind Momente erlebt, "in denen Fußball nicht nur Spaß bedeutete", sagte Gosens in einem von seinem Klub AC Florenz veröffentlichten Interview. In diesem berichtete er von Phasen, in denen er sich gefragt habe, "ob es nicht besser wäre aufzuhören." Der Linksverteidiger habe ständig das Gefühl gehabt, "etwas beweisen zu müssen und keine Fehler machen zu dürfen". Die Highlights des Bundesliga-Spieltags ab 18:00 Uhr live auf Joyn

Gosens wird zum Karriere-Spätstarter Gosens spielte einst noch bis in die A-Jugend bei einem Amateurverein, ehe er vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim entdeckt wurde. Angesichts seines zunächst unsicheren Karrierewegs im Fußball habe er gewusst, dass er sich "eine Alternative aufbauen" muss. Doch aus seinem Plan B, zur Polizei zu gehen, wurde nichts. Im vergleichsweise späten Alter von 24 Jahren gelang Gosens der Durchbruch bei Atalanta Bergamo.



