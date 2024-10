Der deutsche Weltmeister Mats Hummels hat ein völlig verkorkstes Debüt für seinen neuen Klub AS Rom gegeben.

Der Weltmeister vom 2014 verlor nicht nur 1:5 (1:3) gegen die AC Florenz mit Nationalspieler Robin Gosens, sondern köpfte nur vier Minuten nach seiner Einwechslung einen Ball unglücklich ins eigene Tor (71.).

Der 35 Jahre alte Hummels war am 4. September nach Rom gewechselt, nach fast zwei Monaten kam er am Sonntagabend endlich zu seinem ersten Einsatz.

Kaum stand er auf dem Platz, lenkte er einen Kopfball von Christian Kouame mit dem eigenen Kopf ins linke Eck. Anschließend sank er kurz zusammen und blickte dann verzweifelt in den Himmel.

Florenz gewann mit Gosens in der Startelf sein fünftes Pflichtspiel in Folge und liegt in der Tabelle der Serie A auf Rang fünf. Sechs Punkte dahinter folgt die Roma nach einer bislang enttäuschenden Saison erst auf dem elften Platz.

Moise Kean (9./41.), Lucas Beltran per Foulelfmeter (17.) und Edoardo Bove (52.) erzielten die weiteren Tore für die Gastgeber. Für die Gäste, bei denen Mario Hermoso Gelb-Rot (65.) sah, war erstmals der Ex-Gladbacher Manu Kone (39.) erfolgreich.