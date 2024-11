Der plötzliche Abgang von Mats Hummels beim Aufwärmprogramm am Rande des Roma-Spiels in Richtung Kabine sorgte für Verwirrung.

Bei der 2:3-Auswärtsniederlage der AS Rom bei Hellas Verona stand Mats Hummels im Fokus, obwohl der Verteidiger gar nicht zum Einsatz kam.

Grund dafür war, dass der Roma-Neuzugang sein Aufwärmprogramm überraschend abrupt beendete und in der Kabine verschwand.

Was der genaue Hintergrund dieses plötzlichen Hummels-Abgangs in Richtung Kabine war, ist noch unklar. Allerdings hätte der 35-Jährige ohnehin nicht mehr zum Einsatz kommen können, denn Trainer Ivan Juric hat zu diesem Zeitpunkt bereits das gesamte Wechselkontingent ausgeschöpft.

Seit seiner Vertragsunterschrift in Rom kam Hummels nur zu einem einzigen Einsatz in der Serie A. Zuletzt wurde er bei der 1:5-Klatsche gegen Florenz in der 67. Minute eingewechselt und erzielte bei seinem Debüt dann auch prompt ein Eigentor.