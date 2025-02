Serie A: Sieg gegen AC Florenz - Inter Mailand pirscht sich an Neapel ran

Inter Mailand kann den erneuten Ausrutscher der SSC Neapel nutzen und sich in der Tabelle heranpirschen.

Der italienische Fußball-Meister Inter Mailand hat den erneuten Ausrutscher von Spitzenreiter SSC Neapel genutzt und den Rückstand auf seinen Vorgänger auf nur noch einen Punkt verkürzt. Gegen Champions-League-Kandidat AC Florenz und seinen deutschen Ex-Spieler Robin Gosens siegte der Titelverteidiger 2:1 (1:1).

Vier Tage nach seinem 0:3 in der Fortsetzung des nach dem Kollaps von Edoardo Bove unterbrochenen Hinspiels in der Toskana unterstrich Inter durch den Erfolg nach einem Eigentor von Marin Pongracic (28.) und einen Treffer von Marko Arnautovic (54.) - beides frühere Bundesliga-Profis - seine Ambitionen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung.

Die Fiorentina, für die Gosens in der Anfangsformation stand, kam eine Minute vor der Pause durch einen Handelfmeter von Rolando Mandragora nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Neapel war in den letzten Wochen außer Tritt geraten. Beim 1:1 am vergangenen Sonntag gegen Udinese Calcio hatten die Süditaliener sich zum zweiten Mal in Folge mit einem Remis begnügen müssen und damit Chancen zur Festigung ihrer Tabellenführung ungenutzt gelassen.