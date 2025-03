AS Roma setzt Aufwärtstrend fort: Sieg gegen Aufsteiger Como

Mit Mats Hummels auf der Bank hat die AS Rom ihren Aufwärtstrend in der italienischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt. Trotz 0:1-Rückstands setzte sich der Hauptstadtklub gegen Aufsteiger Como 1907 mit 2:1 (0:1) durch und verbuchte den vierten Pflichtspielsieg in Folge.

AC Mailand stürzt immer tiefer

Die AC Mailand dagegen stürzt immer tiefer. Nach dem überraschenden Aus in den Play-offs der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam kassierte der 19-malige Meister mit dem 1:1 (0:1) gegen Lazio Rom in Unterzahl seine dritte Pleite in Folge in der Serie A - in allerletzter Sekunde. Inzwischen ist Milan mit dem Ex-Schalker Malick Thiaw auf den neunten Platz abgerutscht.

Mattia Zaccagni erzielte das Führungstor (28.) für die Römer, die als Vierte auf Kurs Königsklasse steuern. Bei den Gastgebern erhielt Strahinja Pavlovic wegen groben Foulspiels die Rote Karte (67.). Dennoch gelang Samuel Chukwueze noch der Ausgleich (84.). Ein Foulelfmeter nach Videobeweis, den Pedro verwandelte (90.+8), sorgte für die späte Entscheidung.