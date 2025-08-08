Anzeige
Der deutsche Nationalspieler bleibt blass

Leroy Sane debütiert für Galatasaray - türkische Presse nicht begeistert

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 12:22 Uhr
  • ran.de/SID

Galatasaray Istanbul feiert zum Auftakt in die Süper Lig einen souveränen Sieg. Leroy Sane steht zwar in der Startelf, kann aber nicht überzeugen und wird kritisiert.

Mit Nationalspieler Leroy Sane in der Startelf ist Galatasaray Istanbul ein souveräner Auftakt in der türkischen Süper Lig gelungen. Bei Gaziantep FK siegte der Double-Gewinner der vergangenen Saison in Überzahl problemlos 3:0 (3:0). Sane stand die gesamte Spieldauer auf dem Platz, konnte aber nicht wirklich überzeugen.

"Sane hat sich noch nicht eingewöhnt", titelte "Sabah", die größte Zeitung der Türkei. "Der deutsche Star, der in der Startelf stand, war weit von seiner erwarteten Leistung entfernt", hieß es in der Analyse des Spiels.

Der 29-Jährige stürmte, anders als noch bei Bayern München, über den linken Flügel. Insgesamt war der Deutsche an 60 Ballaktionen beteiligt, dabei leistete er sich 19 Ballverluste. Zwar gab er drei Schüsse ab, in Richtung Tor ging allerdings keiner davon.

Galatasaray: Osimhen nicht mit von der Partie

Entscheidender Mann für Galatasaray war derweil Stürmer Baris Yilmaz, der zwei Foulelfmeter verwandelte (12./45.+12) und das zwischenzeitliche 2:0 für Eren Elmali (16.) vorbereitete.

Rekordeinkauf Victor Osimhen, den Galatasaray nach einer einjährigen Leihe vor einer Woche für 75 Millionen Euro vom italienischen Meister SSC Neapel fest verpflichtet hatte, stand nicht im Aufgebot.

