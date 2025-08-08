Anzeige
Der deutsche Nationalspieler bleibt blass

Leroy Sane mit unauffälligem Debüt für Galatasaray in der SüperLig

  • Aktualisiert: 08.08.2025
  • 22:58 Uhr
  • SID

Galatasaray Istanbul feierte zum Auftakt in die Süper Lig einen souveränen Sieg. Leroy Sane stand zwar in der Start-Elf, konnte jedoch nicht überzeugen.

Mit Nationalspieler Leroy Sané in der Startelf ist Galatasaray Istanbul ein souveräner Auftakt in der türkischen Süper Lig gelungen. Bei Gaziantep FK siegte der Double-Gewinner der vergangenen Saison in Überzahl problemlos 3:0 (3:0). Sané stand die gesamte Spieldauer auf dem Platz, steuerte aber keinen Treffer bei.

Der 29-Jährige stürmte anders als noch bei Bayern München über den linken Flügel, seine drei Torschüsse verfehlten das Ziel allesamt - unter anderem kurz vor der Halbzeit freistehend vor Torwart Mustafa Bozan, der in der 64. Minute die Rote Karte sah.

Galatasaray: Osimhen nicht mit von der Partie

Entscheidender Mann für Galatasaray war Stürmer Baris Yilmaz, der zwei Foulelfmeter verwandelte (12./45.+12) und das zwischenzeitliche 2:0 für Eren Elmali (16.) vorbereitete.

Rekordeinkauf Victor Osimhen, den Galatasaray nach einer einjährigen Leihe vor einer Woche für 75 Millionen Euro vom italienischen Meister SSC Neapel fest verpflichtet hatte, stand nicht im Aufgebot.

