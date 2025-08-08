Galatasaray Istanbul feierte zum Auftakt in die Süper Lig einen souveränen Sieg. Leroy Sane stand zwar in der Start-Elf, konnte jedoch nicht überzeugen.

Mit Nationalspieler Leroy Sané in der Startelf ist Galatasaray Istanbul ein souveräner Auftakt in der türkischen Süper Lig gelungen. Bei Gaziantep FK siegte der Double-Gewinner der vergangenen Saison in Überzahl problemlos 3:0 (3:0). Sané stand die gesamte Spieldauer auf dem Platz, steuerte aber keinen Treffer bei.

Der 29-Jährige stürmte anders als noch bei Bayern München über den linken Flügel, seine drei Torschüsse verfehlten das Ziel allesamt - unter anderem kurz vor der Halbzeit freistehend vor Torwart Mustafa Bozan, der in der 64. Minute die Rote Karte sah.