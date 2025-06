Frauen-Supercup: Bayern gegen Wolfsburg in Karlsruhe

Der erste Titel der neuen Saison wird in Karlsruhe vergeben. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, wird der Supercup am 30. August (14.00 Uhr/ZDF und MagentaSport) im BBBank Wildpark ausgetragen. Im Klassiker des deutschen Frauenfußballs treffen die Double-Gewinnerinnen von Bayern München auf den zuletzt erfolglosen VfL Wolfsburg.