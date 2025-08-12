Stiller zurück im Teamtraining - Supercup-Einsatz möglich

Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller ist beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und könnte im Franz Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen Meister Bayern München auflaufen. Der 24-Jährige absolvierte am Dienstag die komplette Einheit mit der Mannschaft und machte dabei einen frischen und spielfreudigen Eindruck.

Stiller hatte sich vor zwei Wochen im Trainingslager in Rottach-Egern eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. Trainer Sebastian Hoeneß hatte zuletzt betont, man werde "kein Risiko eingehen", zeigte sich aber optimistisch: "Der Heilungsverlauf ist gut. Wenn er jetzt eine normale Trainingswoche hinlegt, dann ist es auch möglich, dass er spielt."