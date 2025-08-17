Supercup nur der Anfang? Bayern jagen "dieses Gefühl"

Stolz posierten die Stars des FC Bayern vor den mitgereisten Fans mit der ersten Trophäe der neuen Saison, der Triumph im Supercup soll für den Fußball-Rekordmeister aber nur der Auftakt in eine erfolgreiche Saison sein. "Man möchte dieses Gefühl haben. So wie wir heute gespielt haben, haben wir den Sieg voll und ganz verdient. Mit einem Pokal zu starten, ist das Wichtigste", sagte Torschütze Harry Kane nach dem 2:1 (1:0) bei Pokalsieger VfB Stuttgart bei Sky und ergänzte: "Jetzt freuen wir uns auf Freitag."

Dann eröffnen die Münchner im Heimspiel gegen RB Leipzig die neue Bundesliga-Saison. Und die Bayern gehen zuversichtlich in ihre Mission Titelverteidigung. "Das war heute ein guter erster Schritt", sagte Trainer Vincent Kompany zufrieden und hob den starken "Charakter" seiner Mannschaft hervor, die trotz der ungewöhnlich kurzen Vorbereitung ihre Leistung abgerufen habe. Kane (18.) und Neuzugang Luis Díaz (76.) hatten mit ihren Toren für den verdienten Sieg gesorgt, Jamie Leweling (90.+3) gelang für Stuttgart nur noch der späte Anschlusstreffer.

"Es war speziell. Wir wussten, dass wir mit dieser kurzen Vorbereitung direkt gut starten müssen", sagte Sportdirektor Christoph Freund: "Ich glaube, das war für diese kurze Vorbereitung fast das Optimale, was wir rausholen konnten". Entsprechend "schön" sei es, so der Österreicher, "mit einem Titel in die Saison zu starten". Man wolle nun weiter "Vollgas" geben, ergänzte Kane, und "auf dem aufbauen, was wir letztes Jahr erreicht haben".

Und das auch ohne Nick Woltemade. Der geplatzte Transfer des Stuttgarter Shootingstars schien die Bayern nach Abpfiff nicht mehr allzu stark zu interessieren, wenngleich sie sich entgegen der von VfB-Boss Alexander Wehrle getätigten Aussage, die "Akte" Woltemade sei "geschlossen", noch ein Hintertürchen offen ließen. "Das Transferfenster schließt am 1. September. Im Fußball kannst du nie etwas hundertprozentig ausschließen", sagte Freund - genauso wie weitere Zugänge. Christopher Nkunku vom FC Chelsea soll jetzt im Fokus stehen.

Zwar habe man unter anderem mit dem Transfer von Díaz "sehr viel Qualität" in der Offensive, sagte Freund: "Aber natürlich sind wir von der Quantität her nicht so groß aufgestellt".