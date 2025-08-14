VfB im Supercup ohne Nübel, aber mit Stiller

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart muss im Duell um den Franz-Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen Meister Bayern München auf Torwart Alexander Nübel verzichten. Der 28-Jährige fällt wegen einer Ellbogenverletzung aus und wird in der heimischen MHP-Arena durch Fabian Bredlow ersetzt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß rechnet jedoch zum Bundesligastart am 23. August bei Union Berlin wieder mit Nübel. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass er nächste Woche gänzlich ins Training einsteigen kann", sagte Hoeneß am Donnerstag. Nübel ist von den Bayern noch bis kommenden Sommer an den VfB ausgeliehen. In München läuft sein Vertrag bis 2029.

Dafür kann Hoeneß den zuletzt angeschlagenen Angelo Stiller gegen den Rekordmeister einsetzen. Der Einsatz des Nationalspielers war wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk fraglich gewesen. "Er ist fit und kann spielen. Er hat natürlich ein paar Trainingseinheiten und vor allem auch zwei Testspiele verpasst. Aber Angelo ist ein Spieler, dem wir zutrauen, auch mit der ein oder anderen Einheit weniger in den Beinen sofort auf Top-Niveau zu spielen", sagte Hoeneß.

Der VfB-Coach unterstrich zudem am Donnerstag die Bedeutung der Partie für die Schwaben. "Natürlich wollen wir jetzt auch diesen Titel holen. Das ist ein Spiel gegen zweifelsfrei die beste Mannschaft in Deutschland, eine der besten Mannschaften in Europa. Trotzdem rechnen wir uns Chancen aus, auch wenn wir wissen, dass wir wahrscheinlich über uns hinaus wachsen müssen. Aber wir werden bereit dazu sein", sagte Hoeneß selbstbewusst.

Letzte Saison hatte der VfB als "Vize" im Elfmeterschießen gegen Meister Bayer Leverkusen verloren. Nur 1993 gewannen die Stuttgarter der Supercup. Dagegen stehen bereits zehn Siege der Münchner, die 14 der letzten 15 Pflichtspiele beim VfB gewannen.