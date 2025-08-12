Vor Supercup: DFL und Beckenbauer-Stiftung gründen Fonds

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die Franz Beckenbauer-Stiftung haben kurz vor der ersten Austragung des Supercups unter neuem Namen einen gemeinsamen Förderfonds zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung vorgestellt. Wie die Stiftung der DFL in einer gemeinsamen Mitteilung verkündete, wollen die Organisationen mit dem Projekt unter dem Namen "Gute Freunde Förderfonds" insbesondere "jungen Menschen mit Behinderung den Zugang zu Sport und Bewegung" erleichtern.

Die DFL stattet den Fonds, der gemeinnützigen Organisationen wie Sportverbänden, Vereinen oder weiteren Stiftungen zugutekommen soll, demnach mit 100.000 Euro aus. "Durch unsere Stiftungsarbeit wissen wir von den vielen Schwierigkeiten der Betroffenen, einen Zugang zu bestehenden Sport- und Bewegungsangeboten zu erhalten", sagte Heidi Beckenbauer, Vorständin der Beckenbauer-Stiftung: "Meist ist dies mit Barrieren und Unsicherheiten verbunden."

Das Geld kann etwa beantragt werden, um Mobilitätsunterstützung zu bekommen, speziell benötigte Sportgeräte anzuschaffen oder Fortbildungs- und Personalkosten für Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu decken. Vor dem Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) soll es zudem vor dem Stadion in Stuttgart Stationen geben, an denen Menschen verschiedene Para-Sportarten ausprobieren können.

Vor dem Anpfiff des Supercups, der seit diesem Jahr den Namen "Franz Beckenbauer Supercup" trägt und zwischen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart und Meister Bayern München ausgetragen wird, wird Beckenbauers jüngster Sohn Joel auf den Platz treten. Als Vorstand der Stiftung soll er an der Seite von Vereinsikonen beider Klubs den Supercup, die Meisterschale und den DFB-Pokal präsentieren.