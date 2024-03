U19: DFB-Talente verpassen die EM-Qualifikation

Anzeige

Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die EM-Endrunde in Nordirland verpasst.

Die U19-Europameisterschaft 2024 in Nordirland (15. bis 28. Juli 2024) wird ohne Deutschland stattfinden.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wörns hat die Qualifikation für die Endrunde verpasst. Im zweiten Qualifikationsspiel unterlagen die DFB-Junioren Rumänien mit 2:3 (1:2).

Für die beiden Tore Deutschlands, die jeweils den Ausgleich bedeuteten, sorgte Wolfsburgs Dzenan Pejcinovic.

Allerdings traf Rumäniens Adrian Mazilu in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Sieg der Rumänen.

"Die Jungs haben alles gegeben und man merkte der Mannschaft an, dass sie diesen Sieg unbedingt einfahren wollte. Insgesamt war es punktuell einfach zu fehlerhaft", analysierte Wörns nach dem Aus in der EM-Qualifikation, "wir hatten vor Abpfiff auch selbst gute Chancen, um in Führung zu gehen. Das bessere Ende hatte dann leider Rumänien".