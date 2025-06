U19-EM: Deutschland feiert späten Sieg und steht im Halbfinale

Spiel gedreht, Halbfinale gerettet: Die deutschen Fußball-Junioren haben bei der U19-EM in Rumänien auf den letzten Drücker den Einzug in die K.o-Runde perfekt gemacht.

Das Team von Trainer Hanno Balitsch gewann das abschließende Spiel in Gruppe B 2:1 (0:0) gegen Norwegen und darf dank einer spektakulären Schlussphase weiter vom Titel bei der U19-EM träumen.

Nach der norwegischen Führung durch Sondre Granaas (72.) drehten der eingewechselte Leipziger Assan Ouedraogo (85.) und Kölns Said El Mala (90.+1) die Partie. Deutschland trifft im Halbfinale am Montag auf Spanien (ab 17.00 Uhr im Liveticker), das Gruppe A gewonnen hat. Der Titel wird am 26. Juni ausgespielt.

Im Anghel-Iordanescu-Stadion stand Deutschland mit dem Rücken zur Wand, benötigte unbedingt den ersten eigenen Turniersieg sowie Schützenhilfe der bereits für das Halbfinale qualifizierten Niederländer gegen England. Gegen Oranje hatte das DFB-Team zum Auftakt verloren (0:3), gegen England die zwischenzeitliche 5:1-Führung aus der Hand gegeben und nur 5:5 gespielt. Die gewünschte Unterstützung lieferte die Niederlande und siegte nach 3:0-Halbzeitführung mit 4:2.

Deutschland und Norwegen lieferten sich ein offenes Duell im Kampf um das zweite Halbfinal-Ticket. Spätestens mit dem Führungstreffer Norwegens durch Granaas (76.) entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der eingewechselte Ouedraogo antwortete per Traumtor in den Winkel (85.), das noch nicht zum Weiterkommen reichte. Dann ließ El Mala Deutschland in der Nachspielzeit jubeln.