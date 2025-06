U19-EM: DFB-Junioren geraten zum Turnierstart unter die Räder

Die deutsche U19 kassierte zum Start in die EM eine schmerzhafte Niederlage gegen die Niederlande. Mit 0:3 musste sich die Mannschaft um Paris Brunner geschlagen geben.

Die deutschen Fußball-Junioren sind mit einer Niederlage in die U19-EM in Rumänien gestartet. Die Mannschaft von Trainer Hanno Balitsch unterlag in ihrem ersten Spiel in der Gruppe B den Niederlanden mit 0:3 (0:1).

Das Team mit neun Spielern, die 2023 beim EM- oder WM-Titelgewinn mit der U17 auf dem Platz gestanden hatten, in der Startelf hatte Pech mit einem doppelten Pfostentreffer: Nach einem Schuss von Paris Brunner trudelte der Ball vom rechten Innenpfosten an das linke Gestänge und dann zurück ins Feld (38.). Stattdessen traf Ayoub Oufkir (43.) noch vor der Pause für Oranje und sorgte mit seinem zweiten Tor in der Nachspielzeit (90.+1) für die Entscheidung. Den Endstand stellte Kees Smit (90.+3) her.

Weitere Gegner in der Vorrunde sind am Dienstag England und am Freitag (jeweils ab 19:00 Uhr im Liveticker) Norwegen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Der Titel wird am 26. Juni ausgespielt.