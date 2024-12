Israel-Trainer Ben Shimon: Bloß nicht Deutschland!

Die größten Deutschland-Fans sitzen vor dem Viertelfinale der Nations League in Israel. Der israelische Nationaltrainer Ran Ben Shimon würde der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur WM 2026 liebend gerne aus dem Wege gehen - dazu muss die Auswahl seines Kollegen Julian Nagelsmann aber das K.o.-Duell mit Italien in der Nationenliga gewinnen.

"Wir wollen Deutschland nicht in einem Fußballspiel treffen", sagte Ben Shimon nach der Auslosung der Quali-Gruppen am FIFA-Sitz in Zürich dem SID und ergänzte mit einem Lächeln: "Gerne bei jeder anderen Gelegenheit."

Grundsätzlich sei jeder Gegner ernstzunehmen, meinte der 54-Jährige, "und das gilt besonders für Deutschland. Aber wir versuchen, unser Bestes zu geben. Wir haben eine gute Mannschaft." In Gruppe I trifft sie auf den Verlierer des Duells zwischen Deutschland und Italien sowie auf Norwegen, Estland und Moldau.

Fußball und Sport im Allgemeinen helfen "uns, den Alltag ein bisschen zu vergessen", sagte Ben Shimon mit Blick auf den Krieg in Nahost, "das ist sehr wichtig. Das Wichtigste wäre für mich, das Spiel zurück nach Israel zu bringen. Das wäre unser größter Wunsch."

Israel trug seine Heimspiele zuletzt in Ungarn aus. Wieder zurück in die Heimat ziehen zu können, "würde bedeuten, dass die Umstände etwas ruhiger wären in Israel, denn niemand will die Lage so haben wie sie ist", sagte Ben Shimon.