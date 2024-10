"Die beste Wahl": Kane glaubt an WM-Titel mit Tuchel

Bayern Münchens Superstar Harry Kane traut der englischen Fußball-Nationalmannschaft unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel den großen Wurf zu. "Wir wollen guten Fußball spielen und die Trophäe gewinnen, auf die wir schon so lange warten", sagte der Kapitän der Three Lions bei Sky nach dem Bundesliga-Erfolg der Münchner am Samstag gegen den VfB Stuttgart (4:0) mit Blick auf die WM 2026. England habe "die beste Wahl getroffen".

Tuchels Vertrag beim englischen Fußballverband (FA) beginnt am 1. Januar 2025 und läuft bis zur Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Kane hatte in der Vorsaison in München bereits unter dem damaligen Bayern-Coach gespielt. Seit dem Titelgewinn 1966 wartet England auf den zweiten WM-Triumph.

Tuchel sei "ein fantastischer Trainer und auch ein fantastischer Mensch. Er ist einer der besten Trainer, wenn es um Turniere geht", sagte Kane. Bis zur WM in zwei Jahren sei es "noch ein weiter Weg" und es liege "viel Arbeit" vor dem englischen Nationalteam. Aber Tuchel sei "eine sehr aufregende Verpflichtung".