WM-Quali: Australien stolpert, Japan mit Schützenfest

Australiens Fußballer sind in der Qualifikation zur WM 2026 überraschend gestolpert. Mit dem St.-Pauli-Duo Jackson Irvine und Connor Metcalfe in der Startelf verloren die Socceroos ihr Heimspiel gegen Bahrain in Unterzahl mit 0:1 (0:0).

Per Eigentor kurz vor Schluss sorgte Australiens Verteidiger Harry Souttar (89.) für den ersten Sieg des Underdogs gegen die Auswahl aus Down Under. Zwölf Minuten zuvor hatte der australische Angreifer Kusini Yengi die Rote Karte gesehen. Bayern Münchens Youngster Nestory Irankunda kam an der Gold Coast als Joker zum Einsatz (58.).

An die Spitze der Gruppe C zum Start in die dritte Asien-Qualifikationsrunde setzte sich Japan durch ein 7:0 (2:0) gegen China. Beim Torfestival in Saitama wirkten Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) und Ritsu Doan (SC Freiburg) von Beginn an mit. Die Ersten und Zweiten der drei Sechsergruppen qualifizieren sich direkt für die WM in den USA, Kanada und Mexiko.