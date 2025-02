WM 2030: PETA bittet Ronaldo um Hilfe für Hunde in Marokko

Die Tierrechtsorganisation PETA hat Superstar Cristiano Ronaldo um finanzielle Hilfe für heimatlose Hunde in Marokko gebeten. Sie sollen laut PETA in Vorbereitung auf die Fußball-WM 2030 zu "Millionen" getötet werden. Die Organisation schlägt in einem offenen Brief an den ehemaligen Weltfußballer vor, "einen kleinen Teil seiner jährlichen Einnahmen in Höhe von rund 200 Millionen Euro zu spenden", um so "einen großen Beitrag zur Linderung der Krise der heimatlosen Tiere in Marokko" zu leisten.