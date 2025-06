So verfolgt ihr das Finale bei der U21-EM 2025 zwischen Deutschland und England live im Free-TV auf Sat.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

+++ Update, 21:53 Uhr: England vs. Deutschland in die Verlängerung +++

Deutschland hat sich zurück in das Finale gekämpft, zum 2:2 ausgeglichen und sich die Verlängerung dank einer absoluten Leistungssteigerung absolut verdient. Hinten heraus machten die Engländer dann aber nochmal Druck.

Trotzdem waren es die DFB-Junioren, die in der Nachspielzeit sogar noch einmal die große Chance hatten sich doch noch in der regulären Spielzeit den Titel zu sichern. In der Verlängerung wird es jetzt auch eine Frage der Kraft.