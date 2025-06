So verfolgt ihr das Finale bei der U21-EM 2025 zwischen Deutschland und England live im Free-TV auf Sat.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

+++ Update, 23:47 Uhr: England schlägt Deutschland denkbar knapp +++

- Liveticker zum Nachlesen -

England gewinnt mit 3:2 nach Verlängerung gegen Deutschland und verteidigt damit zum zweiten Mal den U21-EM-Titel! Die Young Lions erwischten sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung den deutlich besseren Start und trafen jeweils früh.

Die DFB-Junioren bewiesen trotz dieser Rückschläge große Moral und hatten am Ende auch einfach nicht das nötige Glück. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit verpasste Nebel bei einem Lattentreffer die Entscheidung und in der Verlängerung war es Röhl, der ebenfalls am Aluminium scheiterte. Ansonsten gelang es Woltemade und Co. gegen diszipliniert und aufopferungsvoll verteidigende Engländer aber einfach auch nicht sich richtige Hochkaräter herauszuspielen.

Dadurch verpasst es die DFB-Auswahl ein sensationelles Turnier mit einem Finaltriumph zu krönen. England hat sich hingegen immer mehr in das Turnier gekämpft und ist nach diesem spannenden Finale keinesfalls der unverdiente Sieger.