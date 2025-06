U21-EM: Nick Woltemade führt DFB-Junioren ins Viertelfinale

Ein Tor, zwei Vorlagen: Shootingstar Nick Woltemade hat die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einer weiteren Gala vorzeitig in das Viertelfinale der EM geführt.

Durch das überzeugende 4:2 (2:0) gegen Tschechien unterstrich das deutsche U21-Team von Trainer Antonio Di Salvo bei der EM-Endrunde in der Slowakei seine Titelambitionen, im Topspiel gegen Europameister England geht es am Mittwoch (ab 21:00 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) nur noch um den Gruppensieg.

Neu-Nationalspieler Woltemade (54.) erzielte per Kopf im zweiten Turnierspiel sein schon viertes Tor. Zudem trafen Nicolo Tresoldi (34.) von Hannover 96, der starke Paul Nebel (41./Mainz 05) und Kapitän Eric Martel (59.) vom 1. FC Köln im slowakischen Dunajska Streda. Erstmals seit 2019 startete eine deutsche U21 mit zwei Siegen in eine EM.

Nach der 4:0-Führung wurde es allerdings noch einmal spannend: Erst unterlief Bright Arrey-Mbi ein Eigentor (61.), dann ließ Karel Spacil (66.) die 6000 lautstarken Fans aus Tschechien noch einmal hoffen.