U21-EM 2025: Alle Spielorte in der Übersicht – Hier wird in der Slowakei gespielt

Im Sommer steht die U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei an. In acht verschiedenen Stadien werden die Spiele der 16 Teams ausgetragen. ran zeigt euch, wo gespielt wird.

3 Partien in Gruppe C

3 Partien in Gruppe C

Drei Partien werden im Sihot Stadion stattfinden. Eingebettet in eine malerische Kulisse bietet das Stadion in Trenčín einen besonderen Reiz für Fans und Spieler gleichermaßen

3 Partien in Gruppe C

3 Partien in Gruppe C

In der Ostslowakei wird mit Herz gespielt – und Prešov dürfte ein echter Geheimtipp für EM-Besucher werden. In Prešov werden auch vier Spiele stattfinden.

Slowakei als Gastgeber für die U21-EM 2025

Mit kurzen Wegen, modernen Stadien und fußballverrückten Fans verspricht die U21-EM 2025 in der Slowakei ein echtes Highlight zu werden. Egal ob Finale in Bratislava oder Gruppen-Kracher in Städten wie Košice oder Žilina – die Spielorte bieten alles, was das Fußballherz begehrt.