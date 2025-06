Anzeige

... die rasante Entwicklung in der Saison 2024/25: "Ich hatte noch nicht viel Pause, deshalb kam ich auch noch nicht so wirklich dazu, das Ganze zu realisieren. Aber es ist schön zu sehen, dass sich die Arbeit und das Vertrauen in mich auszahlen. So richtig realisieren werde ich das alles erst dann im Urlaub." U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran … die ersten Erfahrungen in der A-Nationalmannschaft: "Es ist das Größte, was man so erreichen kann. Jetzt habe ich zwei A-Länderspiele auf dem Tacho und darüber freue ich mich. Ich weiß aber auch, dass ich auf jeden Fall noch viel weiterarbeiten werde, dass da noch einige Spiele dazukommen werden. Ich wurde von allen gut aufgenommen, habe mich sehr wohl gefühlt und die Zeit ging echt sehr schnell vorüber. Joshua Kimmich und Jonathan Tah haben mir schon vorher geschrieben, dass sie sich freuen, dass ich im Kader dabei bin. Das war schön, das hat mich gefreut."

... die Länderspiele gegen Portugal und Frankreich: "Wir haben insgesamt kein gutes Spiel gemacht. Deshalb war es auch für mich nicht ganz so einfach. Ich würde sagen, es war von mir persönlich ein ordentliches bis mittelmäßiges Spiel. Mit dem zweiten Länderspiel bin ich definitiv zufrieden. Ich hatte gute Aktionen. Wenn man sich die Torchancen ansieht, war ich an sehr vielen beteiligt. Aber wir haben kein Tor erzielt. Das ist das, was mich dann auch ein bisschen ärgert. Dennoch freue ich mich, dass ich gegen Frankreich besser drin war und die Tore werden dann hoffentlich in Zukunft noch fallen."

DFB-Debütant Woltemade über Kimmich und Tah: "Das war besonders schön"