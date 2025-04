Klubs erhalten Rekordprämien für Länderspiel-Abstellungen

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat im Zyklus von 2020 bis 2024 eine Rekordsumme für Länderspielabstellungen an die Vereine gezahlt. Wie der Dachverband am Dienstag mitteilte, wurden im Rahmen des Klubförderprogramms 233 Millionen Euro an 901 Vereine der 55 Mitgliedsverbände ausgeschüttet. Im vorherigen Zyklus lag die Summe noch bei 200 Millionen Euro. Von den deutschen Vereinen kassierte Bayern München mit 4,37 Millionen Euro am meisten, international führend ist Manchester City mit 5,17 Millionen Euro.