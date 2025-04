Rummenigge neues Ehrenmitglied der UEFA

Karl-Heinz Rummenigge ist zum Ehrenmitglied der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ernannt worden. Auf Vorschlag des UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin erhielt der 69-Jährige im Rahmen des Kongresses in Belgrad eine der höchsten Auszeichnungen des Dachverbandes. Der frühere Bayern-Boss saß von April 2021 bis Februar 2024 als Vertreter der Klubvereinigung ECA im Exekutivkomitee der UEFA, zuvor hatte er dem Gremium bereits von 2016 bis 2017 angehört.

"Ich fühle mich sehr stolz, geehrt, dankbar und glücklich", sagte Rummenigge auf dem Podium im Sava Congress Centar: "Es ist eine lange Zeit her, als ich im Fußball begonnen habe. Dank Fußball hatte ich ein sehr schönes Leben. Ich will die Gelegenheit nutzen, um dem Fußball danke zu sagen." Er habe eine Menge "fürs Leben gelernt und Freundschaften geschlossen". Es sei ihm "eine Ehre" gewesen, dem Fußball in der "bestmöglichen Form zu dienen".

Bei seiner Verabschiedung im vergangenen Jahr war Rummenigge von Ceferin als "Mensch, Anführer und Charismatiker" gelobt worden. "Du bist derjenige im Fußball, der mich am meisten beeindruckt hat", schwärmte der Slowene damals. Als eine von nur wenigen Persönlichkeiten wurde Rummenigge unter Regie Ceferins nun mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Aus Deutschland erhielten diese zuvor lediglich der frühere DFB-Präsident Egidius Braun und der ehemalige UEFA-Generalsekretär Gerhard Aigner.