UEFA investiert eine Milliarde Euro in Frauenfußball

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will bis zum Jahr 2030 insgesamt eine Milliarde Euro in die Entwicklung des Frauenfußballs stecken. Ziel der "Unstoppable" genannten Strategie sei es unter anderem, sechs reine Profiligen mit rund 5000 Profispielerinnen in Europa zu schaffen, teilte der Verband mit. Fußball solle die "am meisten praktizierte Sportart für Frauen und Mädchen in allen europäischen Ländern" werden.