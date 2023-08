DFB-Frauen: Optimismus bei Doorsoun nach "muskulärer Läsion"

Anzeige

Nationalspielerin Sara Doorsoun könnte den deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien in einem möglichen Achtelfinale womöglich wieder zur Verfügung stehen. Die Innenverteidigerin von Eintracht Frankfurt hat beim 1:2 gegen Kolumbien nach DFB-Angaben eine muskuläre Läsion im linken Oberschenkel erlitten, wie eine MRT-Untersuchung am Dienstag ergab.

Diese Diagnose gebe Anlass zu "vorsichtigem Optimismus" im Falle des Weiterkommens. Auch bei Felicitas Rauch (Knieverstauchung) wächst vor dem Gruppenfinale am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) gegen Südkorea die Hoffnung auf eine Rückkehr im weiteren Turnierverlauf. Die Linksverteidigerin machte mit einer lockeren Laufeinheit die ersten Fortschritte auf dem Trainingsplatz.