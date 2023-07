DFB-Frauen: Rauch fällt gegen Kolumbien aus

Anzeige

Die deutschen Fußballerinnen müssen kurz vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Kolumbien den Ausfall von Felicitas Rauch verkraften. Die Linksverteidigerin erlitt im Training am Freitagvormittag (Ortszeit) eine Verstauchung des rechten Kniegelenkes und fällt laut DFB-Angaben "erstmal auf unbestimmte Zeit" aus. Ob die 27-Jährige im weiteren Turnierverlauf wieder zur Verfügung stehen wird, blieb offen.

Für die Partie gegen Kolumbien am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) stehen die Neu-Wolfsburgerin Chantal Hagel und Sophia Kleinherne von Eintracht Frankfurt als Ersatz für die linke Abwehrseite bereit. Rauch hatte beim Auftaktsieg gegen Marokko (6:0) in der Startelf gestanden und war nach 89 Minuten ausgewechselt worden.

Außenbahnspielerin Jule Brand trainierte zwei Tage vor der Partie gegen die Südamerikanerinnen nach leichten Rückenbeschwerden anders als am Vortag wieder mit. Auch Abräumerin Lena Oberdorf ist nach einer Blessur am Oberschenkel voll belastbar.

Noch nicht am kompletten Teamtraining nahm indes Abwehrchefin Marina Hegering (Fersenprellung) teil, gleiches galt für Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann (Adduktorenzerrung). Verteidigerin Sjoeke Nüsken (Außenbanddehnung) trug zwar noch ein großflächiges Tape am rechten Knie, absolvierte aber das volle Programm. "Ich bin wieder einsatzfähig, es hält", sagte die laut eigener Aussage schmerzfreie Nüsken auf der Pressekonferenz am Freitag im australischen Wyong.

Am Sonntag peilen die Vize-Europameisterinnen ihren zweiten Sieg in Australien an. Zum Auftakt gegen Marokko am vergangenen Montag hatten die DFB-Frauen auf die Stammkräfte Oberdorf und Hegering verzichten müssen.