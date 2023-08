DFB-Rückreise aus Australien gestaltet sich schwierig

Anzeige

Nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Australien und Neuseeland gestaltet sich die Abreise der deutschen Fußballerinnen schwierig. Am Freitagnachmittag (Ortszeit) fliegt das Nationalteam zunächst vom Spielort Brisbane nach Newcastle und fährt von dort zurück ins Teamhotel in Wyong. Wann die Spielerinnen den langen Rückflug nach Deutschland antreten, ist bislang nicht bekannt.

Nach der Ankunft in Wyong geht es für den DFB-Tross laut Verbandsangaben "nach und nach" von Sydney zurück in die Heimat. Eine gemeinsame Rückreise in einem Flieger ist aufgrund der Kurzfristigkeit nach dem überraschenden Ausscheiden durch das 1:1 (1:1) gegen Südkorea am Donnerstag nicht möglich. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte den Einzug ins Achtelfinale offensichtlich fest eingeplant.

Für Samstag (3.00 Uhr MESZ) kündigte der Verband noch eine Pressekonferenz in Wyong an. Teilnehmen sollen daran Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalteams beim DFB.