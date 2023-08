Donaldson verspricht Sieg im "Boxkampf" gegen Kolumbien

Anzeige

Jamaikas Cheftrainer Lorne Donaldson hat vor dem WM-Achtelfinale gegen Kolumbien eine Kampfansage abgegeben. "Einer wird K.O. gehen, wie in einem Boxkampf. Wir werden derjenige sein, der am Ende des Spiels noch steht", sagte der 67-Jährige am Montag.

Jamaika wurde in der schwierigen Gruppe F mit den beiden Titelkandidaten Frankreich und Brasilien Zweiter und kassierte in den drei Gruppenspielen keinen Gegentreffer. Mit nur einem eigenen Tor ist das Manko der "Reggae Girlz" die Offensive. "Wir müssen natürlich Tore schießen, um dieses Spiel zu gewinnen, sonst sind wir raus", sagte Donaldson.

Im Achtelfinale trifft Jamaika am Dienstag (ab 10.00 Uhr MEZ/ZDF) in Melbourne auf Deutschland-Bezwinger Kolumbien um Supertalent Linda Caicedo, die als Gruppensieger der Gruppe H ins Achtelfinale eingezogen waren.