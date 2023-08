Europameister England makellos ins WM-Achtelfinale

Anzeige

Europameister England ist bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland mit einer makellosen Bilanz ins Achtelfinale gestürmt. Die Lionesses gewannen am Dienstag in Adelaide auch ihr drittes Gruppenspiel gegen China mit 6:1 (3:0) und zogen mit der Maximalausbeute von neun Zählern zum insgesamt sechsten Mal in die K.o.-Runde einer WM ein.

Lauren James (41./66.), Alessia Russo (4.), Lauren Hemp (26.), EM-Heldin Chloe Kelly (77.) und Rachel Daly (84.) erzielten im Coopers Stadium die Treffer für effiziente Engländerinnen, die sich zuvor in Gruppe D jeweils mit 1:0 gegen Dänemark und Außenseiter Haiti durchgesetzt hatten. Im Achtelfinale am Montag (9.30 Uhr MEZ) wartet nun Nigeria auf das formstarke Team von Teammanagerin Sarina Wiegman.

Auch ohne ihre verletzte Taktgeberin Keira Walsh übernahmen die Lionesses vor 13.497 Zuschauern sofort die Spielkontrolle, Russo erzielte per Flachschuss früh ihren ersten Turniertreffer. Die Chinesinnen hatten lange nichts entgegenzusetzen, die spielfreudigen Engländerinnen um Bayern-Star Georgia Stanway bauten den Vorsprung aus. Nach einem Handspiel von Lucy Bronze erzielte Wang Shuang (57.) den chinesischen Ehrentreffer per Elfmeter.